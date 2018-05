HEAVY HEADBANGERS FEST bei freiem Eintritt!

Ja, richtig gelesen, das kostet nichts, kann aber in Form von SCANNER, TARCHON FIST und UNIVERSE mit drei Metalkapellen für schwere Erschütterungen in Oberhausen sorgen. Am 13, Juli wird das Ganze im Kulturzentrum Emscherdamm in Oberhausen-Holten stattfinden. Weitere Informationen gibt es auf der Festivalseite.

Hier sind ein paar Hörproben, zuerst der Albumtrailer zu "Mission Rock" von UNIVERSE: Youtube.

Dann 'I Stole A Kiss To The Devil' der Italiener TARCHON FIST: Youtube.

Und zum Schluss 'The Judgement' der Headliner SCANNER: Youtube.