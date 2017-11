HEILUNG jetzt bei Season Of Mist, Video von 'Krigsgaldr'

Eine dänische Truppe, die mir bisher unbekannt war, obwohl sie ein Studio- und ein Livealbum in Eigenregie veröffentlicht hat, hat bei Season of Mist unterschrieben. Die machen eine, ähm, experimentelle Musik, die "den Hörer berhigen soll und bis in die Eisenzeit zurückgeht". Hm, ich höre da eine Bande von Menschen, die mit Mamas Besteckkasten spielen und irgendwo zwischen sphärischer Psychedelic und gelegentlichen Black Metal-Einflüssen schwankt. Dazu hymnischer Gesang, Kehlkopfgesang und was-noch-alles, gepaart mit einem sehr sehenswerten Video. Sollte man sich mal ansehen: Youtube.

Quelle: Season Of Mist Redakteur: Frank Jaeger Tags: heilung krigsgaldr