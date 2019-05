HEILUNG und 'Othan', Tourdaten

Der Zehnminüter 'Othan' stammt von dem Album "Futha", das am 28. Juni über Roadburn erscheinen wird: Youtube.

Die Band wird im Herbst auf Europa-Tour gehen und hier Station machen:

07 Sep 19 Selb (DE) Mediaval Festival 2019

19 Oct 19 Hameln (DE) Autumn Moon Festival 2019 (Exact date TBA)

22 Oct 19 Palladium (PL) Warschau

24 Oct 19 Berlin (DE) Admiralspalast

26 Oct 19 Essen (DE) Colosseum Theater

28 Oct 19 München (DE) Circus Krone

30 Oct 19 Prague (CZ) Hybernia

01 Nov 19 Halle (DE) Händelhalle

03 Nov 19 Wien (AT) Der Globe

05 Nov 19 Zürich (CH) Volkshaus

07 Nov 19 Kiel (DE) Kieler Schloss

10 Nov 19 London (UK) Roundhouse

14 Nov 19 Utrecht (NL) Tivoli Vredenburg

17 Nov 19 Brussels (BE) AB

20 Nov 19 Paris (FR) Elysée Montmartre

06 Dec 19 Lviv (UA) Lviv State Circus

08 Dec 19 Kyiv (UA) Center of Culture and Arts NAU

