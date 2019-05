STILLERS TOD mit Einblicken zu

Es war lange still um die Konstanzer Formation STILLERS TOD. Vor sechs Jahren war Kollege Stehle voll des Lobes für die Debüt-EP "Vorboten Abraxas", mit welcher ein Zyklus von drei Alben angekündigt wurde. Inzwischen ist bekannt, dass der erste Longplayer "Jupiter" heißen wird. Die Band steckt mitten in den Aufnahmen und gibt über ihren YouTube Channel inzwischen auch Einblicke in das Geschehen.

Die Videoschnipsel mit Einflüssen aus der portugiesischen Volksmusik oder dem bundlosen E-Bass deuten jedenfalls kein 0815-Black-Metal-Album an, hier kommt etwas für Freunde der Avantgarde.

Inzwischen findet man die Band übrigens auch bei Bandcamp, wo sich die wirklich liebevoll aufgemachte EP noch erwerben und natürlich antesten lässt