HELLOWEEN: 'Forever And One' live

Die "Pumpkins United Tour" wird am 4. Oktober in die Wohnzimmer der Republik kommen in Form von Video- und Audioformaten. Daraus stammt auch 'Forever And One': Youtube.

Es wird zwei Versionen geben:

"United Alive" & "United Alive in Madrid" – Die Video- & Audio-Releases mit 36-seitigem Booklet

"United Alive" – DVD/Blu-Ray

"United Alive In Madrid" – Live-CD/Vinyl mit Bonustracks aus Prag, São Paulo, Wacken und Santiago de Chile

Hier sind die Tracklisten:

"United Alive" – Blu-Ray Trackliste:

Disc 1

01. Halloween 13:29*

02. Dr. Stein 5:47*

03. I’m Alive 3:23**

04. If I Could Fly 4:13*

05. Are You Metal? 4:19***

06. Rise And Fall 4:22**

07. Waiting For The Thunder 4:04*

08. Perfect Gentleman 4:26*

09. Kai´s Medley 14:36*** (Starlight / Ride The Sky / Judas / Heavy Metal Is The Law)

10. Forever And One 4:32**

11. A Tale That Wasn’t Right 6:09***

12. I Can 4:48*

13. Pumpkins United 6:28***

14. Drumkins United 4:50***

15. Livin’ Ain’t No Crime / A Little Time 6:38*

16. Why 4:32**

17. Sole Survivor 5:15**

18. Power 4:16*

19. How Many Tears 10:58***

20. Invitation / Eagle Fly Free 7:55*

21. Keeper Of The Seven Keys 20:13*

22. Mos-Kai-To 2:38*

23. Future World 4:46*

24. I Want Out 9:08***

25. Outro & Credits 4:59



Spielzeit: 2:47



(*) Live in Madrid, 9. Dezember 2017

(**) Live in São Paulo, 29. Oktober 2017

(***) Live beim Wacken Open Air, 4. August 2018



Disc 2

01. Halloween 13:35 - Live in São Paulo, 29. Oktober 2017

02. Dr. Stein 5:29 - Live in São Paulo, 29. Oktober 2017

03. Kids Of The Century 4:08 - Live in Prag, 25. November 2017

04. March Of Time 5:27 - Live in Santiago de Chile, 31. Oktober 2018

05. Pumpkin’s Whisper - 35:27

06. Bursting Hamburg - 01:59

07. The Essential LED Compilation - 17:09

08. Seth & Doc, The United Thing - 12:04

09. The Keeper’s Journey - 1:19



"United Alive In Madrid" – Live-CD Trackliste:

CD 1

01. Halloween 13:37

02. Dr. Stein 5:36

03. I’m Alive 3:48

04. If I Could Fly 4:01

05. Are You Metal? 4:28

06. Rise And Fall 4:22

07. Waiting For The Thunder 4:02

08. Perfect Gentleman 4:50

09. Kai’s Medley 13:52 (Starlight / Ride The Sky / Judas / Heavy Metal Is The Law)

10. Forever And One 5:22

11. A Tale That Wasn’t Right 5:43



CD 2

01. I Can 4:57

02. Livin’ Ain’t No Crime / A Little Time 6:39

03. Sole Survivor 4:58

04. Power 4:11

05. How Many Tears 10:56

06. Invitation / Eagle Fly Free 7:13

07. Keeper Of The Seven Keys 17:03

08. Future World 5:36

09. I Want Out 8:47



Live in Madrid, 9. Dezember 2017



CD 3

01. March Of Time 5:28 - Live in Santiago de Chile, 31. Oktober 2018

02. Kids Of The Century 4:00 - Live in Prag, 25. November 2017

03. Why 4:40 - Live in São Paulo, 29. Oktober 2017

04. Pumpkins United 6:32 - Live beim Wacken Open Air, 4. August 2018

