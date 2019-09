EXMORTUS ist zurück mit EP und Video

Yes, eine der Thrash-Kapellen, die ich in den letzten Jahren gerne rotieren ließ, wird uns mit der EP "Legions Of The Dead" am 25. Oktober ein paar neue Lieder um die Ohren hauen, darunter 'Swallow Your Soul': Youtube.

Die EP wird nur zwei neue Originale enthalten, die von "Lord Of The Rings" und "Evil Dead" inspiriert sind, und drei instrumentale Coverversionen, die es aber in sich haben werden. Schaut mal die Trackliste an:

1. Legions Of The Undead

2. Swallow Your Soul

3. Beetlejuice

4. Psycho Theme

5. Night On Bald Mountain

Holt euch das Ding im europäischen Merch-Store.