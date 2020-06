Auch bei HELLOWEEN sah man sich jetzt dazu gezwungen den Start des für diesen Herbst/Winter geplanten zweiten Teil der "United Alive World Tour" auf nächstes Jahr zu verschieben.



Die Band äußert sich wie folgt zu der Verschiebung:



"Diese noch nie dagewesene Pandemie fordert uns alle heraus, und wir sind der Meinung, dass das Risiko einer Ansteckung immer noch viel zu hoch ist. Außerdem machen die nationalen Vorschriften der einzelnen Länder die Durchführung der Tour zur einer unsicheren Angelegenheit.



Ein HELLOWEEN-Konzert sollte eine Zusammenkunft aller Fans sein, die Spaß haben und sich amüsieren, indem sie die Musik feiern, die wir alle lieben. Die derzeitige weltweite Situation erlaubt das in dieser Form noch nicht."



Hier die neuen Termine für den europäischen Teil der Tour:



16.04.2021 RUS St. Petersburg, A2

18.04.2021 RUS Moskau, Adrenaline–Stadium

24.04.2021 ES Barcelona, St.Jordi Club

25.04.2021 ES Madrid, WiZink Center

27.04.2021 IT Mailand, Lorenzini District

28.04.2021 CH Zürich, Samsung Hall

30.04.2021 DE Hamburg, Sporthalle

01.05.2021 DE Stuttgart, Schleyer-Halle

03.05.2021 HU Budapest, Papp Laszlo Sportarena

04.05.2021 AT Wien, Gasometer

05.05.2021 CZ Prag, O2 Arena

07.05.2021 PL Katowice, MCK

08.05.2021 SK Zvolen, Ice Stadium

11.05.2021 EE Tallinn, Noblessneri Valukoda

13.05.2021 FI Helsinki, Black Box

15.05.2021 SE Gothenburg, Partille Arena

22.05.2021 UK Manchester, Manchester Academy

23.05.2021 UK London, Brixton Academy

24.05.2021 FR Paris, Olympia

26.05.2021 FR Lyon, Le Transbordeur

28.05.2021 LU Luxemburg, Rockhal

29.05.2021 DE Bochum, Ruhrcongress

10.06.2021 BG Sofia, Arena Armeec

12.06.2021 GR Athens, Olympic Complex



Alle Tickets behalten für die neuen Termine ihre Gültigkeit.



Die Veröffentlichung des noch unbetitelten neuen Albums wurde ebenfalls auf nächstes Jahr verschoben. Die Produktion befindet sich auf der Zielgerade. Der Mix von Ronald Prent in New York läuft in vollsten Zügen.



Andi Deris: "Wir sind super stolz auf das Ergebnis und können es kaum erwarten, die neuen Songs zusammen mit unseren Fans live zu feiern - aber wir müssen alle etwas geduldiger sein. Die Gesundheit steht gerade an erster Stelle!"



Um die Wartezeit etwas zu verkürzen hat man ein spezielles Corona Shirt designed das man hier bei kostenlosem Versand bestellen kann: Pumpkins Store Helloween



Quelle: Helloween Facebook Redakteur: Tommy Schmelz Tags: helloween united alive world tour