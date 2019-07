HELLOWEEN – Live Album & DVD/Blu-Ray

Jeder der die wiedervereinigten HELLOWEEN auf einer der insgesamt 69 Shows der "Pumkins United" Wordtour gesehen hat, wird bestätigen, dass war ganz großes Kino für Augen und Ohren. Mit "United Alive" & "United Live In Madrid" erscheint jetzt am 5. Oktober die DVD/Blu-Ray und ein Live Album und bringt dieses sensationelle Konzerterlebnis in die heimischen Wohnzimmer.



Die DVD/BLU-RAY enthält Mittschnitte vom Wacken vor 75.000 Metalheads und dem Konzert vor 14.000 in der Arena in Madrid – und als Bonus gibt’s den Auftritt im Espaço das Américas vor 8.000 in São Paulo obendrauf. Insgesamt über drei Stunden Livematerial in Stereo und 5.1 Surround-Sound plus Hintergrundmaterial, Überraschungen und einem sehr persönlichen Bandinterview über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Auf LIVE-CD/VINYL dann satte 2 Stunden 20 vom Konzert in Madrid plus vier Bonustracks von den Shows in Prag, São Paulo, Wacken und Santiago de Chile auf die Ohren.

"Diese fantastische Reise war einer dieser ‚magischen Momente’, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Es war das, was wir am meisten lieben: tolle Leute treffen, an alte Zeiten denken und zusammen die ultimative HELLOWEEN-Party feiern.“

Andi Derris, 2019

"Es war nicht einfach, diese unglaubliche Tour angemessen zusammenzufassen und so festzuhalten, wie es sich für uns angefühlt hat – daher die Idee, den größten Festival-Gig, die größte Arena-Show und das heißeste Club-Date zu filmen."

Michi Kiske, 2019