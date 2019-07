NILE auf Tour im September/Oktober

Heute kündigen die US-amerikanischen Death Metaller NILE eine Tour im September und Oktober diesen Jahres an, zusammen mit HATE ETERNAL, den Extreme Metallern VITRIOL und OMOPHAGIA aus der Schweiz. Die Tour umfasst 25 Shows und führt sie durch ganz Europa.



Hier die gesamten Termine im deutschsprachigen Raum:



14.09.2019 Wien (Szene) AT

16.09.2019 München (Backstage) DE

17.09.2019 Aarau (KIFF) CH

18.09.2019 Mannheim (MS Connexion Complex) DE

29.09.2019 Essen (Turock) DE

01.10.2019 Bremen (Tivoli) DE

03.10.2019 Bad Oeynhausen (Druckerei) DE

04.10.2019 Lichtenfels (Way Of Darkness Festival) DE

05.10.2019 Leipzig (Hellraiser) DE

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: nile hate eternal vitriol omophagia