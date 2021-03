HELLOWEEN mit Infos zum kommenden Album

Fans dürfen sich den 18. Juni 2021 vormerken, denn dann erscheint das selbstbetitelte Album von HELLOWEEN, das in der Besetzung Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner und Dani Löble eingespielt wurde.



Dani Löble dazu: "Das Album ist die Krönung der PUMPINKS UNITED-Reise! Bis heute faszinieren mich die verschiedenen Charaktere und Facetten der HELLOWEEN-Geschichte, wie zum Beispiel die legendären Stimmen von Michi, Andi und Kai. Sie jetzt zusammen zu hören – auf einer Platte, unter einer Flagge ist das ultimative HELLOWEEN-Erlebnis."



Michael Weikath beschreibt es so: "Es ist das unfassbare Treffen von sieben Musikern, die als Freunde und sogar Familie gemeinsam etwas erschaffen, das niemand für möglich gehalten hätte. Es ist wie aus einem Schlaf aufzuwachen und gleichzeitig mitten in einem unglaublichen Traum zu sein."



Rückkehrer Kai Hansen reflektiert: "Es war emotional schlicht der Hammer nach über 30 Jahren wieder mit meinen alten Weggefährten im Studio zu stehen! Aber gleichzeitig war es mit den ‚neuen‘ Jungs auch eine komplett andere Erfahrung. Die Zusammenarbeit verschiedener Songwriter und starker Charaktere haben das Album zu dem gemacht, was es jetzt ist: Ein einmaliger Mix mit Reminiszenzen aus allen Abschnitten der Bandgeschichte. HELLOWEEN ist ein großer Teil meines Lebens und ich freue mich riesig darauf, die neuen Songs endlich mit unseren Fans live zelebrieren zu können!“ Aus anderer Perspektive stimmt Markus Grosskopf zu: „Für mich als einen der letzten ‚Überlebenden‘, der jede einzelne Note von Anfang an gespielt hat, war es eine fantastische Erfahrung und ein sehr emotionaler Prozess. Ich glaube, dass man das auf dem Album auch tatsächlich hört. Ich liebe es."





TRACKLISTING „HELLOWEEN“



01 - Out For The Glory

02 - Fear Of The Fallen

03 - Best Time

04 - Mass Pollution

05 - Angels

06 - Rise Without Chains

07 - Indestructible

08 - Robot King

09 - Cyanide

10 - Down In The Dumps

11 - Orbit

12 – Skyfall



"HELLOWEEN“ erscheint am 18. Juni 2021, der Vorverkauf beginnt am 26. März.



Am 2. April 2021 erscheint die Vorabsingle 'Skyfall'. 'Skyfall' erscheint in zwei verschiedenen Vinyl Versionen, auf CD und digital:



Single 1: CD, Vinyl, digital:



'Skyfall' (single edit) + 'Skyfall' (Exclusive alternative vocals mix). Beide Songs sind exklusive Single Versionen, die nicht auf dem Album enthalten sein werden. Ca. 20 Minuten Spielzeit



Single 2: Nur auf Vinyl



'Skyfall' (single edit) + 'Indestructible' (exclusive album track). Streng limitierte Version der neuen Single mit exklusivem Album Track.



Vorbestellen kann man die Single unter diesem link: http://nblast.de/Helloween-Skyfall



Hier kann man den Teasertrailer anschauen:

