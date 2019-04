HELLSONGS mit Kuschelmetal auf Tour

Vor ein paar Jahren waren die Schweden von HELLSONGS in aller Munde: Die Heavy-Metal-Songs im leichten akustischen Gewand waren nicht nur auf den ersten Blick interessant, sondern sorgten für ehrliche Begeisterung bei vielen Metalheads.

Doch seit dem letzten Album in 2013 ist es etwas ruhiger geworden um das Trio aus Göteborg. Ende letzten Jahres meldeten sie sich dann mit einem simplen "have you missed us?" auf ihrer Facebook-Seite zurück. Für alle, die diese Frage für sich positiv beantworten, wurden Anfang dieses Jahres dann drei Konzerttermine für Deutschland nachgereicht:

01.08.2019 Hamburg, Knust

02.08.2019 Berlin, Privatclub

03.08.2019 Prittlbach, Prittlstock Garten

Die Tickets sind abhängig vom Konzert über unterschiedliche Portale zu beziehen.