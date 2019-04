KENNY WAYNE SHEPHERD: Neues Album im Mai

Blues-Koryphäe KENNY WAYNE SHEPHERD erlebt in den letzten Jahren so etwas wie seinen zweiten Frühling. Nicht dass der Amerikaner je schlechte Alben herausgebracht hat, doch insbesondere der letzte Langspieler "Lay It On Down" aus dem Jahr 2017 präsentierte den Gitarristen in Höchstform. Entsprechend gespannt darf man nun auch auf das neue Langeisen sein, das unter dem Titel "The Traveler" ab dem 31. Mai in den Regalen stehen wird.

Vorab kann man sich schon mit dem ersten Track 'Woman Like You' einen ersten Eindruck der verschaffen.