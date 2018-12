HELL OVER HAMMABURG 2019: RUNNING ORDER veröffentlicht

Vom 1. und 2. März 2019 wird in der Hamburger Markthalle wieder das "HELL OVER HAMMABURG" stattfinden.



Nun wurde zur siebenten Auflage die Running Order veröffentlicht.



Diese liest sich so:



FREITAG, 1. März 2019 (Große Halle)

14.00: Doors Open

16.00 - 16.45: TYRANEX

17.15 - 18.00: FAUSTCOVEN

18.30 - 19.20: WYTCH HAZEL

19.50 - 20.40: ESSENZ

21.10 - 22.25: PROFESSOR BLACK

23.00 - 00.00: MGŁA

Foyer: ab 23.30 Metal Disco



Samstag, 2. März (Große Halle)

14:30 Doors Open

15:30 - 16:10: MALOKARPATAN

16:40 - 17:20: THE NEPTUNE POWER FEDERATION

17:50 - 18:35: SANHEDRIN

19:05 - 19:50: MAGIC CIRCLE

20:20 - 21:10: CHAPEL OF DISEASE

21.40 - 22.40: DEAD CONGREGATION

23:10 - 00.25: NIGHT DEMON



Marx

16:30 – 17:15: MATTERHORN

18:00 - 18:45: LORD VIGO

19:15 – 20:00: MEGA COLOSSUS

20:45 - 21:30: TRUPPENSTURM

22:00 - 23.00: GATEKEEPER



Tickets gibt es ab 65 Euro an diversen Vorverkaufsstellen.

