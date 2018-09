HELL OVER HAMMABURG: Chapel Of Disease neu im Programm

Eigentlich dachten wir ja, dass die letzte Bekanntmachung von TYRANEX die vorletzte Bestätigung gewesen sei. Dem war aber nicht so. Nun fügt sich noch das Death-Metal-Geschwader von CHAPEL OF DISEASE wird nun ebenfalls zum Tanze an der Waterkante bitten. Fehlt also nur noch der Black-Metal-Headliner, dessen Ankündingug für den 01.11.2018 geplant ist. Keep your eyes open!

Bisheriges Line Up:

CHAPEL OF DISEASE

DEAD CONGREGATION

DIE ESSENZ

FAUSTCOVEN

GATEKEEPER

LORD VIGO

MAGIC CIRCLE

MALOKARPATAN

MATTERHORN

MEGA COLOSSUS

NIGHT DEMON

PROFESSOR BLACK

SANHEDRIN

THE NEPTUNE POWER FEDERATION

TRUPPENSTURM

TYRANEX

WYTCH HAZEL

Tickets gibt es bei Cudgel, Van Records, Iron Bonehead und Eventim.