Mit 'Dark Incarnation (Mother Of The Night)' stellen die Texas-Metaller HELSTAR den Opener ihres kommenden Compilation-Releases "Clad in Black" vor, das am 26.02.2021 über Massacre Records erscheinen wird. Das 2-CD-Album wird auf dem ersten Silberling neben dem oben genannten neuen Song und dem ebenfalls neuen 'Across The Raging Seas', auch das Titelstück der letzten Single 'Black Wings Of Solitude' enthalten, sowie Coverversionen von 'After All (The Dead)' [BLACK SABBATH], 'Restless And Wild' [ACCEPT] und 'Sinner' [JUDAS PRIEST]. Auf der zweiten CD befindet sich eine Neuauflage des letzten Studioalbums "Vampiro" welches seinerzeit auf David Ellefsons EMP-Label erschienen war.



Hier die Vorschau der drei neuen Songs:

Vorbestellungen sind bereits möglich:

https://lnk.to/cladinblack