SINOPTIK: Fruchtiges Video

SINOPTIK ist eine ukrainische Rockband, die schon mit ihrer Flucht von Donezk nach Kiew einiges zu erzählen hat. Ihr Katalysator ist Hard Rock wie im neuen Video 'Apple Tree', zu dem Sänger Dmitriy Afanasiev sagt:

"Die Erinnerung an positive Erfahrungen aus unserer Kindheit, ist oft der Auslöser für innere Transformationen – das ist die wichtigste Message von ‚Apple Tree’. Die meisten Menschen vergessen die Träume, die sie in ihrer Kindheit und Jugend hatten, was oft zur Folge hat, dass diese Menschen zu verhärteten und engstirnigen Erwachsenen werden, in deren Leben es keinen Platz für Magie und Liebe gibt. Ihr ganzes Leben wird zu einem ständigen Konkurrenzkampf im Irrgarten einer grausamen Realität. Die Quintessenz ist – wir alle erschaffen unsere eigene Realität, aber vergessen sie sehr oft. Wir vergessen außerdem, welche wahren Werte im Leben zählen: Familie, Freunde und einfache Freuden. Wir wollen jeden daran erinnern und vergessene schöne Kindheitserinnerungen hervorholen. Sodass alle, die verlorengegangen sind, wieder an sich selbst glauben können."

Aber schaut es euch am besten selbst an: