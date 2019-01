HERMAN FRANK begeistert mit aktuellem 'Fear' Video

Wow, so ein fettes Pfund hätte ich von HERMAN FRANK und seinen Mitstreitern Andre Hilgers (Ex-RAGE), Rick Altzi (MASTERPLAN), Michael Müller (JADED HEART) und Heiko Schröder nun wirklich nicht erwartet. 'Fear' nennt sich besagter Song, von welchem ich hier berichte und als aktuelles Video ausgekoppelt wurde. "Fight The Fear" ist der Titel seines viertes Soloalbums und erscheint am 08. Februar via AFM Records. Absolut großartig! Youtube.

