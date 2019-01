Neues Industrial-Projekt DIEKLUTE (Feat. FEAR FACTORY-Gitarrist Dino Cazares)!

DIEKLUTE, dahinter stecken der DIE KRUPPS-Frontmann Jürgen Engler, FEAR FACTORY-Gitarrist Dino Cazares und Claus Larsen von LEÆTHER STRIP. Am 01.02.2019 veröffentlicht die Band ihr erstes Album "Planet Fear" via Cleopatra Records.

Schaut hier das Video zum Track 'It's All In Vain':

https://www.youtube.com/watch?v=U42UUlO69FA

Die Tracklist von "It's All In Vain" liest sich wie folgt:

01. If I Die

02. Out Of Control

03. The Hangman

04. Rich Kid Loser

05. For Nothing

06. Human Error

07. It's All In Vain

08. Born For A Cause

09. Infectious

10. Push The Limit

11. She Watch Channel Zero?!

