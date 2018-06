HITTEN kehrt zurück mit

Die spanischen Metaller werden ihr neues Album am 14. September über High Roller Records als CD und Vinyl an den Start bringen. Hier ist die Trackliste:

Take It All

Final Warning

Twist Of Fate

Flight to Freedom

Svccvbvs

Evil Within

On The Run

In The Heat Of The Night

Rockin' Out The City

Heroes

Auf der japanischen Ausgabe wird es allerdings mal wieder zwei Bonustrack geben, über die aber noch nichts Weiteres bekannt ist.