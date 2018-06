SONS OF APOLLO erkennen die Zeichen der Zeit

Zumindest besingen sie in ihrem aktuellen Video "Signs Of The Time": Youtube.

Die Band wird in Kürze auch auf Tour kommen:

22. Juni 22 Clisson, France; Hellfest

23. Juni Dessel, Belgium; Graspop

24. Juni Milan, Italy; Teatro Degli Arcimbodi

27. Juni Leipzig, Germany; Hellraiser

30. Juni Barcelona, Spain; Be Prog My Friend

1. Juli Maidstone, England; Rambling Man Festival

2. Juli Motherwell, England; Motherwell Concert Hall

3. Juli Belfast, England; Limelight

4. Juli Dublin, Ireland; Tivoli Variety Theatre

14. Juli Eindhoven, Netherlands; Dynamo MetalFest

3. August Wacken, Germany; Wacken Open Air

18. August Warsaw, Poland; Prog In Park

19. August Budapest, Hungary; Barba Negra Track

19. September Moscow, Russia; Glavclub

22. September Plovdiv, Bulgaria; Roman Amphitheater

24. September Athens, Greece; Fuzz Club