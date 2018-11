HOLDING ABSENCE:Video und Tour

Die Newcomer aus Cardiff haben ein Video zu dem Lied 'Like A Shadow' am Start: Youtube.

Die Band wird auch auf der "The Great Depression Tour 2018" dabeisein, deren Line-Up so aussieht: HOLDING ABSENCE, AS IT IS, TRASH BOAT, COURAGE MY LOVE

19.11 - NL Amsterdam - Melkweg

21.11 - D Hamburg - Logo

22.11 - D Köln - Luxor

23.11 - F Paris - Boule Noire

25.11 - UK Bristol - Thekla **SOLD OUT**

26.11 - UK Edinburgh - Liquid Rooms

28.11 - UK Manchester - O2 Ritz

29.11 - UK Birmingham - O2 Institute

01.12 - UK London - O2 Forum Kentish Town