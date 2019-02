HOLDING ABSENCE mit neuem Video

Die Waliser Post-Hardcore Band HOLDING ABSENCE hat ein Video zu dem Song 'You Are Everything' veröffentlicht. Das Stück stammt vom am 8. März über Sharp Tone Records erscheinenden selbsbetitelten Debüt.





"HOLDING ABSENCE" Tracklist:

1. Perish

2. Your Love (Has Ruined My Life)

3. Like A Shadow

4. You Are Everything

5. Marigold

6. To Fall Asleep

7. Monochrome

8. A Godsend

9. Last Of The Evening Light

10. Purge

11. Wilt



Im März begibt sich Band als Support der US Melodic Hardecore Formation CAPSIZE auf Europatour:



HOLDING ABSENCE (Supporting CAPSIZE)

8. März – D Stuttgart Juha West

9. März – D Nürnberg Hirsch

10. März – D Leipzig Naumanns

11. März – D Berlin Cassiopeia

12. März – D Hamburg Hafenklang

14. März – A Wien Viper Room

15. März – HUN Budapest Durer Kurt

16. März – D München Feierrwork

17. März – D Oberhausen Kulttempel

18. März – D Wiesbaden Schlachthof

19. März – F Paris L'International

20. März – NL Den Bosch W2

