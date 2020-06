HOLGER ZIEGLER (ROXXCALIBUR, ABANDONED, SCEPTOR) veröffentlicht einen Song für seine Lieblingskneipe

Unser sehr geschätzter Kollege Holger "Schnuller" Ziegler vom TOTENTANZ Magazin, Gitarrist bei ROXXCALIBUR, ABANDONED und mittlerweile auch Schlagzeuger von SCEPTOR, komponierte eigens für seine Lieblingskneipe, dem LOWBROW in Darmstadt einen tollen Song. Die Beweggründe hierfür erläutert euch der Tausendsasa hier in seinen eigenen Worten und zu beziehen gibt es das gute Stück über Bandcamp.





Holger "Schnuller" Ziegler:



"Die neuen Besitzer Jesse, Andreas und Marcel haben das LOWBROW in Darmstadt zum 1. März übernommen, dem quasi ungünstigsten Zeitpunkt, den man sich denken kann. Nur ein paar Tage später kam der Corona-Shutdown und die Jungs konnten den Laden direkt für knapp 3 Monate dicht machen. Was eigentlich einem Todesstoß gleich kommt. Völlig klar, dass die hier direkt auf etlichen laufenden Kosten sitzen bleiben.

Um die Jungs etwas zu unterstützen, könnte man natürlich eine Crowdfunding Kampagne starten, wie das schon für einige Locations geschehen ist. Mehr Gegenwert bietet allerdings ein Song.

Der Gedanke, einen Song für unsere liebste Kneipe zu schreiben, kam mir schon vor einiger Zeit. Pünktlich zum Corona-Shutdown war die Idee dann da!

An dem Song sollten möglichst nur (Stamm-) Gäste oder Personal des LOWBROW beteiligt sein. Hier konnte man natürlich durch die Kontaktbeschränkungen nicht alle möglichen Kandidaten zusammenbringen. Trotzdem haben wir hier einen coolen Song (wie wir glauben) zusammengeschustert.

Den Song haben wir bei Bandcamp zum Download für einen frei wählbaren Betrag (mindestens 1€) eingestellt, der (abzgl. kleiner Bandcamp Gebühr) direkt an das LOWBROW geht. Ein Versuch, den Betriebsausfall und die laufenden Kosten, zumindest zu einem Teil, zu decken.

'Lowbrow – The Song' ist natürlich auch ein "Danke" an Marcus Bischoff, der diese geile Kneipe vor 10 Jahren eröffnet hat.

Das LOWBROW hat sich in sehr kurzer Zeit als echter szeneübergreifender Treff in Darmstadt und Umgebung etabliert und nicht nur den am Song beteiligten Leuten viele schöne Stunden mit harter Musik und diverse Abstürze beschert. Durch diese Aktion hoffen wir, dass das LOWBROW mit seinen neuen Inhabern diese Pandemie übersteht und Darmstadts Nachtleben noch etliche Jahre mit harten Klängen versorgen kann.



Ein Making Of-Video und/oder ein Clip sind auch in der Planung!

Haut rein!!!



Cheerz, Holger"

Foto von Marc Braner