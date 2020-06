POLTERGEIST: neues Video

Die zweite Auskoppelung aus dem kommenden Album "Feather Of Truth", das am 3. Juli erscheinen wird, heißt 'The Attentin Trap':

Am 4. Juli wird es im Z7 in Pratteln eine Release-Show im Vorprogramm von DESTRUCTION geben. Warum im Vorprogramm? Können die Schweizer nicht alleine nach sechs Alben eine Release-Show füllen? Zumal ich den technischeren Thrash der Eidgenossen besser finde als die deutschen Headliner, aber das ist sicherlich diskutabel. Jedenfalls kann das Album hier bestellt werden.

