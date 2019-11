HOLYCIDE: Neues Album kommt im Februar; Trackliste und Cover bekanntgegeben

Die von AVULSED-Frontmann Dave Rotten angeführte Thrash Metal-Band HOLYCIDE hat heute den 14. Februar 2020 als Veröffentlichungsdatum für ihr neues Studio-Album "Fist To Face" bekanntgegeben.

Die in den "Cadillac Blood Studios" aufgenommenen Scheibe der iberischen Kult-Thrasher, die es in ihren bisherigen 15 Jahren Band-Existenz zwar erst auf ein Langeisen und eine EP gebracht haben, dafür aber bereits Shows zusammen mit FLOTSAM & JETSAM, ONSLAUGHT, D.R.I., EXUMER, HELSTAR und GOD DETHRONED spielen durften, wird mit einem Artwork von Akirant Illustration in Umlauf gebracht und folgende Tracks enthalten:

01. Intrump

02. Fist to Face

03. Empty Cyber Life

04. Vultures

05. Nuclear Fallout

06. Trapped by the Crappy Trap

07. Mentality Packs

08. The Aftermath (RECIPIENTS OF DEATH-Cover)

09. Napalm Sweet Napalm

10. Innocent Hate

11. Fake Libertarian