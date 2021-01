HOLY MOTHER stellt neuen Song vor

Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause HOLY MOTHER. Das neue Album "Face This Burn" erscheint noch in diesem Monat, genauer gesagt am 22.01.2021.



Das Album wurde von Kane Churko im The Hideout Recording Studio (Las Vegas) gemischt und gemastert. Das Albumartwork wurde von Anthony "Tone Man" Bell gestaltet.

'No Death Reborn' ist bereits die dritte Single, das neue Video wurde heute vorgestellt.





Tracklist:

1. Face This Burn

2. Love Is Dead

3. Legends

4. No Death Reborn

5. The Truth

6. Prince Of The Garden

7. Wake Up America

8. Mesmerized By Hate

9. Today

10. The River