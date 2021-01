LOVE AND DEATH: Neues Album

Das Hard-Rock-Projekt LOVE AND DEATH wird nach gut acht Jahren Pause ein neues Album veröffentlichen. Das Werk trägt den Namen "Perfectly Preserved" und wird am 12.02.2021 via Earache Records erscheinen. Nachdem die erste Single 'Down' im November erschienen ist, folgt nun der zweite Song 'White Flag'. Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Infamy

2. Tragedy

3. Down

4. Let Me Love You (feat Lacey Sturm)

5. Death Of Us

6. Slow Fire

7. The Hunter (feat. Keith Wallen)

9. Lo Lamento

9. Affliction

10. White Flag (feat Ryan Hayes)

Quelle: Head of PR Redakteur: Swen Reuter Tags: love and death perfectly preserved down white flag earachne records