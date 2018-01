HONEYTRUCK auf der Überholspur

Die aus dem niedersächsischen Wildeshausen stammende Hardrock-Punk-Metal-Formation HONEYTRUCK will nach einer EP und zwei Online-Singles mit einem Debutalbum den Sprung auf deutschlandweite Bühnen in Angriff nehmen. "Decision" erscheint am 23.08.2018 und wird von einer Tour durch Norddeutschland flankiert:

24.02.2018 Wildeshausen - Kayserhaus (Release Party)

01.03.2018 Bremen - Meisenfrei

23.03.2018 Wilhelmshaven - Julys

24.03.2018 Leer - Zollhaus

31.03.2018 Nordenham - Friesenbar

07.04.2018 Hannover - Musiktheater Bad

26.04.2018 Hamburg - Pooca Bar

28.04.2018 Dollern - Mugelz Music Club

26.05.2018 Visbek - Visbek Rockt Open Air