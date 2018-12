HONKY hat keine Zeit

Die Texaner geben und schweißgetränkten Hard Boogie wie in dem Lied 'Ain't Got The Time', das übrigens ein witziges Video hat, in dem die Musiker liebenswerten Bldösinn machen: Youtube.

Das Lied stammt von dem Album "Corduroy", das man auf der Bandcampseite von HONKY komplett streamen und digital erwerben kann und als CD kriegt man das gute Stück über das Label Housecore.