LORD DIVINE ist bei Fighter Records, Video

Ihr viertes Album werden die Argentinier bei dem spanischen Label Fighter Records am 5. Februar mit dem Titel "Facing Chaos" herausbringen. Das Lied 'I Am' kann vorher schon einnal angehört werden: Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

1. Overture (Dies Irae)

2. Reborn

3. I Am

4. Into My World

5. Beginning of the End

6. The Darkest Light (ft. Mark Boals)

7. Light Through Darkness

8. Divided (ft. Julian Barrett)

9. Be Afraid

10. Follow the Signs

11. The Rage On Me