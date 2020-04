HORISONT: Neues Video

Das Lied 'Free Riding' stammt von dem bald erscheinenden Album "Sudden Death": Youtube.

Am 15. Mai wird das Album erschien und zwar in diesen Formaten:

- Ltd. CD Box Set (Ltd. CD Digipak + metal pin, logo patch, 5 band member hockey cards)

- Ltd. CD Digipak

- Digital Album

- Gatefold LP

Wobei neben der schwarzen Vinyl-Ausgabe noch diese Farben erhältlich sein werden:

- 100x Gatefold orange LP via CM Distro

- 200x Gatefold red LP via CM Distro and Wholesale

- 200x Gatefold silver LP via Nuclear Blast

- 200x Gatefold white LP via Bengans

- 300x Gatefold blue LP via the band