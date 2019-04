HORRIZON bei Massacre Records unter Vertrag

Die deutschen Melo-Death-Metaller von HORRIZON haben einen Vertrag bei Massacre Records unterschrieben. Im gleichen Zuge wurde die Veröffentlichung des dritten Studio-Albums der Band bekanntgegeben; ein Release-Termin steht indes noch nicht fest.

Folgende Konzerte für 2019 stehen auf der Agenda der Band:

04.05.2019 DE Worms - Schwarzer Bär

01.06.2019 DE Koblenz - Florinsmarkt

14.09.2019 DE Mannheim - 7er Club Mannheim (Kill Your Brain Fest)

05.10.2019 CH Zürich - Ebrietas

09.11.2019 DE Bindlach - Bärenhalle (Winter Invasion Festival)

Eine Kostprobe bietet das aktuelle Video zu 'Once In A While':