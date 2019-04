Neuer Sänger bei AETERNITAS

Die deutschen Symphonic-Metaller von AETERNITAS haben ein Video zu ihrem neuen Song 'Child Of The Darkness' veröffentlicht.

Erstmals ist hier der neue Sänger Alex Hunzinger zu hören, der seit Anfang dieses Jahres den Lead-Gesang von Oliver Bandmann übernommen hat. Fans der Band sollte Alex aber bereits bekannt sein, lieferte er doch schon den Gesang für die ersten Alben der Band.

Der Song aus dem Video stammt aus dem aktuellen Album "Tales Of The Grotesque" und ist dort noch mit altem Sänger aufgenommen worden. Es handelt sich also nicht nur um ein neues Video, sondern im Prinzip auch um eine neue Version eines bereits bekannten Songs.