HOWLING SYCAMORE: Es geht weiter!

Ehrlich gesagt hatte ich HOWLING SYCAMORE für ein One-Album-Projekt gehalten. Nun schreibt die Band auf Facebook, dass man mit den Aufnahmen zum Nachfolger begonnen habe. Was für eine tolle Überraschung, denn die erfrischende Mischung aus Prog, Thrash, Bläsern und Blastbeats ist für mich noch immer das Jahreshighlight. Wir dürfen also gespannt sein, was Jasaon McMaster und seine Bande als nächstes auf uns loslassen.

Quelle: Band Redakteur: Holger Andrae Tags: howling sycamore jason mcmaster watchtower