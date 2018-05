Gestern hatten wir berichtet, dass der ungarische Beitrag für den ESC aus dem Metal-Bereich kommt und heute können wir berichten, dass er es ins Finale geschaft hat. Sollten wir nach LORDI mal wieder echten Rock an die Spitze wählen können? Also, morgen Abend heißt es: an die Handys und die 21 wählen!

