HUMANITY'S LAST BREATH mit neuer Single 'Tide'!

Mit 'Tide' veröffentlicht die wohl härteste Band der Welt HUMANITY'S LAST BREATH die dritte Single aus dem neuen Album "Välde", welches am 12.02.2021 via Unique Leader Records erscheint:

https://www.youtube.com/watch?v=NEmIJhUbO-E

Die Trackliste von "Välde" liest sich wie folgt:

1. Dödsdans

2. Glutton

3. Earthless

4. Descent

5. Spectre

6. Dehumanize

7. Hadean

8. Tide

9. Väldet

10. Sirens

11. Futility

12. Vittring

Eine Tour soll es auch noch geben:

02.04.21 Sweden Stockholm @ Spinnrocken

03.04.21 Denmark Copenhagen @ Stengade

04.04.21 Germany Hamburg @ Indra

05.04.21 Germany Berlin @ Cassiopeia

06.04.21 Germany Munich @ Backstage

07.04.21 Germany Wiesbaden @ Schlachthof

08.04.21 Germany Dresden @ Puschkin

09.04.21 Switzerland Aarau @ KiFF

10.04.21 Germany Karlsruhe @ Die Stadtmitte

11.04.21 France Paris @ Gibus

12.04.21 UK Bristol @ The Exchange

13.04.21 UK Manchester @ Rebellion

14.04.21 UK London @ The Underworld

15.04.21 Germany Cologne @ MTC

16.04.21 Belgium Aarschot @ De Klinker Club

17.04.21 The Netherlands Alkmaar @ Hal25