HUNDREDTH: Im Februar auf Tour in Deutschland

Die US-Indie-Rockband HUNDREDTH wird zum zweiten Mal in Deutschland wieder Konzerte geben. 2017 gab die Band hierzulande ihre ersten Konzerte. Das Trio aus Myrtle Beach wird auf fünf Clubshows hierzulande Songs aus dem letzten Album "Rare" und der im Juni 2018 erschienenen EP "Ultrarare" vorstellen.



Folgende Termine sind bestätigt:

19. Februar 2020 Köln-Artheater

20. Februar 2020 Berlin-Musik & Frieden

21. Februar 2020 Hamburg-Bahnhof Pauli

22. Februar 2020 Jena-Rosenkeller

25. Februar 2020 München-Feierwerk (Orangehouse).



Am 11. Oktober 2019 um 10:00 Uhr bieten die Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim Online Presales an. Der allgemeine Vorverkauf startet am 13. Oktober 2019 um 10:00 Uhr.

