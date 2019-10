SEPULTURA: Neues Konzeptalbum

Während ihres Auftritts beim "Rock in Rio"-Festival am vergangenen Freitag enthüllte die brasilianischen Metal-Band SEPULTURA die ersten Details ihres kommenden Studioalbums. Der nächste Longplayer der Band wird ein Konzeptalbum sein, welches den Namen "Quadra" trägt. Es soll im Frühjahr 2020 über Nuclear Blast Records veröffentlicht werden.



Nun hat die Band zudem das Cover für das 15. Studio-Werk vorgestellt. Das Konzept dreht sich um die Bedeutung der Zahl 4, geht aber noch viel weiter. Band-Mastermind Andreas Kisser, erklärt die Idee hinter auf dem Cover abgebildeten Münze: "'Quadra' ist unter anderem das portugiesische Wort für "Spielfeld", das per Definition ein "begrenztes Gebiet" ist, mit klaren Grenzlinien, in dem ein Spiel gemäß gewisser Regeln stattfindet.



Wir kommen alle aus verschiedenen "Quadras". Seien es Länder, Nationen mit ihren Grenzen und Traditionen; Kultur, Religionen, Gesetze, Bildung und ähnliches. Unsere Persönlichkeit, die Dinge, an die wir glauben, die Art wie wir leben, wie wir unsere Gesellschaft oder Beziehungen aufbauen, hängt alles von diesen Regeln ab, mit denen wir aufgewachsen sind. Konzepte von Schöpfung, Göttern, Tod und Ethik.



Und Geld… wir sind von diesem Konzept versklavt. Wer arm und wer reich ist… wir messen den Wert eines Menschen an seinen materiellen Gütern. Unabhängig von dem "Quadra", aus dem man kommt, braucht jeder Geld, um zu überleben. Es ist die Hauptregel, um die sich unser Spiel des Lebens dreht. Daher die Münze auf dem Cover.



Auf die Münze ist der Schädel des Senators geprägt, der die Regeln und Gesetze darstellt, nach denen wir leben. Die Weltkarte auf seinem Kopf stellt die Grenzen aller Nationen dar, imaginäre Linien, die Menschen trennen, sei es durch ihre Rasse, Religion oder ähnliches."



In Kürze soll das offizielle Erscheinungsdatum und eine erste Single erscheinen.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Swen Reuter Tags: sepultura quadra konzeptalbum rock in rio