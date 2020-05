HÜTTE ROCKT im August 2021

Man muss nach vorne schauen und planen, besonders gilt dies für die Festivalveranstalter. Deswegen gibt es bereits Informationen zum HÜTTE ROCKT 2021. Es wird nämlich vom 12. bis 14. August 2021 in Georgsmarienhütte (bei Osnabrück) stattfinden. Dabei sein werden bislang THE SUBWAYS, GROSSSTADTGEFLÜSTER, SONDASCHULE, MILLIARDEN, CITY KIDS FEEL THE BEAT, HEAVYSAURUS und RANDALE sein.

Der Warm-Up-Tag Donnerstag wird kostenlos sein und neben einem vollen Programm auf einer Bühne auch ein spezielles Kinderprogramm beinhalten. Wer schon eine Karte für das diesjährige Festival hatte, kann es im nächsten Jahr nutzen. Wer noch keines hat, kann es jetzt bestellen bei Eventim ab 45 Euro oder unter dieser E-Mail-Adresse vip@huette-rockt.de als "all you can eat and drink"-Deal für 125 Euro.