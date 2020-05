BLACK KNIGHT kündigt Album für Juni an

Der Titel des über Pure Steel am 26. Juni erscheinden Albums lautet "Road To Victory". Die Niederländer gehen bereits in das vierzigste Jahr ihres Bestehens, auch wenn bis 1999 nur ein paar Demos herausgesprungen sind. Jetzt wollen die Fünf ihren Heavy Metal in Form dieser Lieder unter die Fans bringen:

1. Road To Victory

2. Legend

3. Pendragon

4. Thousand Faces

5. My Beautiful Daughters

6. Crossing The Rubicon

7. Primal Power

8. The One To Blame