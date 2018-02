H.E.A.T.-FESTIVAL: GIPSY ROSE bestätigt

Mit GIPSY ROSE wurde für diesjährige H.E.A.T.-FESTIVAL in der Rockfabrik Ludwigsburg am 1. und 2. Dezember jetzt ein echter Leckerbissen für Melodic Rock Anhänger verpflichtet. Die Kanadier veröffentlichten 1990 ihr einziges Studioalbum "Prey", bevor sie ein Opfer der Grunge-Welle wurden. Der Auftritt beim H.E.A.T.-FESTIVAL ist der erste Autritt auf Eropäischem Boden.



Bisher bestätigt sind demnach:



GUILD OF AGES

CRAZY LIXX

MICHAEL BORMANN'S JADED HARD

GIPSY ROSE

HUMAN ZOO

CARE OF NIGHT

VICE

MIDNITE CITY

WILDNESS

JESSICA WOLFF



Tickets und weitere Infos gibt es auf der Festival Homepage.

Quelle: Festival Facebook Redakteur: Tommy Schmelz Tags: heat festival 2018 rockfabrik ludwigsburg guild of ages crazy lixx michael bormanns jaded hard gipsy rose human zoo care of night vice midnite city wildness jessica wolff