URIAH HEEP Gründungsmitglied KEN HENSLEY veröffentlicht am 30. März 2018 mit “Rare & Timeless” eine Sammlung persönlicher Favortiten aus seinem Soloschaffen. Neben den neu eingespielten Songs 'Mine' und der Ballade 'The Longest Night' sind mit 'Send Me An Angel“ und 'The Last Dance' auch zwei brandneue Stücke und einige Raritäten enthalten.







