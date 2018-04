H.E.A.T.-FESTIVAL: Neue Bestätigung

Mit JEAN BEAUVOIR präsentiert uns das H.E.A.T.-FESTIVAL einen richtigen Kracher als neuste Bestätigung. Der Sänger und Songwriter wird in der Rockfabrik Ludwigsburg als einer der Hauptacts neben seine größten Hits aus seiner Zeit bei VOODOO X und CROWN OF THORNS auch Stücke die er u.a. für KISS und die RAMONES geschrieben hat zum besten geben. Nicht zu vergessen sind auch seine Solowerke.



Das bisherige Line-Up liest sich wie folgt:



JEAN BEAUVOIR

GUILD OF AGES

CONEY HATCH

TERRY BROCK

CRAZY LIXX

MICHAEL BORMANN'S JADED HARD

GIPSY ROSE

HUMAN ZOO

CARE OF NIGHT

VICE

MIDNITE CITY

WILDNESS

JESSICA WOLFF



Tickets und weitere Infos gibt es auf der Festival Homepage.

Quelle: Festival FB Redakteur: Tommy Schmelz Tags: jean beauvoir guild of ages coney hatch terry brock crazy lixx michael bormanns jaded hard gipsy rose human zoo care of night vice midnite city wildness jessica wolff heat-festival 2018 ludwigsburg rockfabrik