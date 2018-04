Einen kleinen Vorgeschmack auf die am 27.05.2018 erscheinende EP "Wolfpack" bietet die polnische Epic-Death-Combo THUNDERWAR in Form eines Lyricvideos zum Song 'Circle Of Runes'. Erscheinen wird das Ganze bei Lifeforce.

