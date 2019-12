H.E.A.T: neue Single jetzt, neues Album im Februar

Die schwedischen Rocker von H.E.A.T haben ihr sechstes Studioalbum "H.E.A.T II" für den 21. Februar 2020 angekündigt. Veröffentlicht wird das Werk via earMusic. "H.E.A.T II" ist das erste Album, welches von der Band komplett selbst produziert wurde. Entsprechend soll auch der Titel verstanden, denn "so würde unsere Band klingen, wenn wir unser erstes Album 2019 herausbringen würden.", wie Sänger Erik Grönwall sagt.



Als Vorgeschmack gab es bereits im September die erste Single 'One By One', jetzt wird mit 'Rise' ein zweiter Appetizer nachgelegt. Seht es euch an:





Eine Tour gibt es auch, die im nächsten Mai diese Städte aufsucht:



H.E.A.T TOUR 2020

20 May, DE Bochum, Rockpalast

21 May, DE Hamburg, Knust

25 May, DE Munich, Backstage

26 May, DE Aschaffenburg, Colos-Saal

