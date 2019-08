Weil die Veranstalter Kiri Naumann und Oliver Weinsheimer (u.a. Keep It True, Metal Assault, Hammer Of Doom) den Pott als Wiege des Heavy Metals in Deutschland ansehen, verfolgten sie seit einiger Zeit das Ziel ein ähnliches Konzept, wie beim "Keep It True" ins Ruhrgebiet zu bringen. Diesen Traum wollen die beiden und ihr Team nun mit dem "Hammer And Iron"-Festival verwirklichen, das am 18.01.2020 im Turock in Essen stattfinden und ein eindrucksvolles Line-up aufbieten wird, das dem Stammkunden des "Keep It True" sicherlich einige Freude bescheren wird. Als Einstandsgeschenk wird es für die 100 ersten Gäste am Festivaltag jeweils ein brandneue CD von Skol Records für umsonst geben!



Die ersten Bands sind auch schon bestätigt. So wird nach einer äußerst erfolgreichen Tour im Frühling 2019 nun die US-Metal-Institution JAG PANZER wieder in Pott auftreten und eine besondere Old-School-Show zum Besten geben. An der Newcomer-Front präsentiert euch ETERNAL CHAMPION episches Schaffen, und als besonderes Schmankerl wird die Kultkapelle BROCAS HELM aus San Francisco für eines ihrer seltenen Konzerte nach Europa übersetzen. Aus deutschen Landen sind die alten Speed-Metaller IRON ANGEL am Start, ebenso wie die noch deutlich jüngere Band LUNAR SHADOW, die derzeit einigen Wirbel im Untergrund verursacht. Zwei weitere Bands sollen baldbestätigt werden.

Hier nochmals das bisherige Billing in der Übersicht:

Jag Panzer (USA)

(Exclusive Old School Set, only German Show)

Eternal Champion (USA)

(Exclusive German Show)

Brocas Helm (USA)

(Exclusive European Show)

Iron Angel (GER)

(Erste Show im Pott seit der Reunion)

Lunar Shadow (GER)

+ 2 more Bands

18. January 2020

TUROCK Essen

www.facebook.com/hammerandironfestival

Einlass 13:30, Beginn 14:30

Tickets sind unter folgendem Links ab sofort zu bestellen:

https://www.eventim.de/…/hammer-and-iron-festival-jag-panz…/