Leather Leone - Europatour abgesagt

Wie ex-CHASTAIN-Sängerin Leather Leone heute über ihren Facebook-Account mitteilte, sei die geplante Europatour ihrer Band LEATHER abgesagt worden. Gründe für die Tourabsage wurden nicht genannt, auch nicht, welche Konzerte genau betroffen sind.

Solltet ihr also bereits einen Konzertbesuch geplant oder ein Ticket erworben haben, so wendet euch bitte an euren Ticketverkäufer oder den lokalen Veranstalter wegen sämtlicher weiterer Informationen.