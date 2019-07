Headbangers Open Air: Running Order veröffentlicht

Kommentieren

Das Headbangers Open Air hat heute die Running Order für das in drei Wochen Stattfindende Festival bekanntgegeben, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.



Donnerstag, 25.7.19:



16.00 -16.30 Mirror Plain (18.30)

16.50 -17.35 Hidden Intent (19.00)

17.55 -18.45 Espionage (19.30)

19.10 - 20.05 Sanhedrin (20.30)

20.30 -22.00 Slade UK (18.00)

22.30 -00.00 Queensryche (20.00)



Freitag, 26.7.2019:



12.00-12.45 Space Chaser (16.30)

13.05-13.55 Untimely Demise (17.00)

14.15-15.15 Velvet Viper (17.30)

15.35-16.30 Attika (18.30)

16.50-17.45 Mandator (20.30)

18.05-19.00 Cerebus (20.00)

19.20-20.20 Medieval Steel (18.00)

20.50-22.10 Sanctuary (19.30)

22.40-00.10 Exciter (21.00)



Samstag, 27.07.2019:



12.00-12.45 Bütcher (16.00)

13.05-13.50 Seven Sisters (16.30)

14.10-15.00 Deliverance (17.30)

15.20-16.10 Tad Morose (18.00)

16.30-17.20 The Wizards (19.00)

17.40-18.35 Heavy Pettin (20.00)

19.00-20.10 Blaze Bayley (17.00)

20.35-21.35 Helstar (18.30)

22.05-23.50 Heir Apparent (20.30)



Die Zeiten in Klammern geben jeweils die Autogrammstunden an.

