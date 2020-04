Heute Abend: Lach- und Krachgeschichten mit Christoph Leim

Grad flatterte eine Meldung rein. Musikjournalist und ehemaliger Metal Hammer-Chefredakteur Christoph Leim wird ab 20:30Uhr am 7. Apirl 2020 - das ist heute! - aus seinem Wohnzimmer Coronabedingt ein paar Geschichten über die Rockwelt erzählen, hier ist sein Originaltext:

Hallo da draußen! Rock’n’Roll gehört auf die Straße, die Stories dazu auch. Geht nicht. Also mache ich das jetzt anders: Am 7. April passiert der erste Rock Stories-Livestream!



Ich erzähle all die wilden Geschichten, von Ozzy, Lemmy, Lars und dem Mädchen im Postpaket an die Beatles. Davon, was passiert, wenn man mit Zakk Wylde in L.A. Frühstücksbier trinkt, oder wie Rudolf Schenker für mich mal eine S-Bahn angehalten hat. Alles live aus meinem Wohnzimmer, mit Musik, Bildchen & Videos.



An Eintritt könnt ihr zahlen, was ihr möchtet, aber ihr müsst nicht. Läuft einfach über PayPal, die Hälfte werde ich an die Corona-Forschung der WHO spenden. Eine halbe Kinokarte für die Abendunterhaltung sonst kostet übrigens 6,66€…



Bis Dienstag. Bleibt gesund.

Euer Leimsen

Wer Lust hat, kann sich hier einfinden: rockstories.de.