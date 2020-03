Heute erschienen: Neue Ausgabe der Doomed & Stoned - Samplerreihe

Eigentlich kommt der geneigte Freund, die interessierte Freundin mit Freude an der Tieftonrockmusik an der umfänglichen Reihe "Doomed & Stoned" nicht vorbei. Daher der Hinweis, dass die fleißigen Macher der Serie - vor allem Billy Goate - heute die Ausgabe "Doomed & Stoned In Wales" herausgebracht haben. Kann man sich hier geben lassen.

Begonnen hat die reichhaltige Musikreihe mit der Ausgabe "Portland", die im Sommer 2014 erschien. also nichts wie hin und durch die Doomkeller dieser Welt zappen.

Einen eigenen Kanal beim Streamgiganten gibt es auch, hier ein Beispiel davon:

